«Институт Шиллера» призвал США серьезно отнестись к требованиям России

Властям США следует серьезно отнестись к переговорам по выдвинутым Россией требованиям и условиям, считает представитель «Института Шиллера» Нью-Йорке Ричард Блэк.

Специалист прокомментировал прошедшие накануне в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности. Пока говорить о том, каким окажется их итог, рано, консультации «будут идти всю неделю», сообщил РИА Новости Блэк.

В «Институте Шиллера» полагают, что в США нужно мобилизовать гражданское общество и дипломатов-ветеранов, которые бы призвали Вашингтон к «серьезным переговорам» по изложенным президентом России Владимиром Путиным требованиям и условиям, отметил специалист.

«Мы полагаем, что необходим крутой поворот со стороны США в том, что касается переговоров в духе доброй воли с Россией», — подчеркнул он.

В Женеве 9-10 января прошли российско-американские консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. В Брюсселе на этой неделе состоится заседание Совета Россия — НАТО, в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдут консультации.