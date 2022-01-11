Глава Европарламента Давид Сассоли ушел из жизни в 65 лет

Скончался глава Европарламента Давид Сассоли. Новостью о смерти Сассоли поделился его офис в Twitter.

Накануне главу Европарламента госпитализировали во второй раз за последние четыре месяца. 15 сентября 2021 он оказался в больнице с пневмонией.

«Президент Европарламента Давид Сассоли ушел из жизни в 01:15 11 января в больнице Авиано», — отметил его пресс-секретарь Роберто Куильо.

У председателя Европарламента были тяжелые осложнения, вызванные нарушениями работы иммунной системы. Давиду Сассоли избрали в Европарламент в 2009 году. С 2014-го по 2019 год он занимал должность вице-президента Европарламента, а с 2019 возглавил его.