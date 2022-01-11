МИД Китая сообщил о готовности помочь Казахстану

Пекин готов в соответствии с пожеланиями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей помочь соседней республике. Соответствующей информацией поделились в пресс-центре министерства иностранных дел Китая.

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в послании, которое было адресовано главе казахстанского государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщил, что Пекин выступает решительно против любых сил, подрывающих стабильность и ставящих под угрозу безопасность Казахстана.

Также китайский лидер выступил против всех попыток подорвать дружбу и помешать партнерству двух государств и заявил о готовности сделать все возможное для оказания Казахстану нужной поддержки.

В МИД страны отметили, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими союзниками. Пекин поддерживает тесное сотрудничество с Нур-Султаном и окажет помощь, передает РИА Новости.