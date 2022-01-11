Ульянов: угрозы Запада в адрес России обесцениваются из-за частого повторения

Западные угрозы обеспечить России «последствия» могут обесцениться. Причина этого заключается в их постоянном повторении. Соответствующим предупреждением поделился постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.

Недавно высокопоставленный представитель американского правительства сообщил, что России якобы придется столкнуться с серьезными последствиями в случае усугубления украинского кризиса. По его словам, речь идет не только об экономических ограничениях, но и о дипломатических санкциях.

Ульянов задал риторический вопрос, какие слова являются самыми популярными в политическом лексиконе Запада. По мнению постпреда России в Вене, речь идет о слове «последствия» и выражении «они заплатят за этом». Он также подчеркнул, что в случае повторения одной и той же угрозы «1001 раз» она «обесценивается».