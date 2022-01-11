Киевский депутат Шуфрич сообщил о соглашении России и США о невступлении Украины в НАТО

Россия и Соединенные Штаты уже пришли к договоренности, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Он рассказал, что лично пообщался с прямым руководством двух стран Европы, а также с «людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7». По словам Шуфрича, все они, будучи странами НАТО, выразили уверенность, что Россия и США уже обо всем договорились. Об этом депутат сообщил в эфире телеканала «НАШ».

«И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем», — добавил политик.

Второй пункт договоренности между Москвой и Вашингтоном, сообщил Шуфрич, гарантирует нераспространение ракет, в том числе с ядерными боеголовками, на территории республик Прибалтики. «Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают», заключил депутат.