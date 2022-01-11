Самолет Минобороны доставит россиян из Алма-Аты на родину 11 января

Новая отправка россиян на родину из Казахстана ожидается 11 января. Самолет Минобороны России отправится из аэропорта Алма-Аты, сообщили в ведомстве.

Сбор в терминале воздушной гавани запланирован с 9:00 до 15:00 по местному времени. Граждане России будут доставлены в аэропорт Чкаловский, расположенный в Московской области. Отмечается, что в зависимости от погодных условий допускается использование других аэродромов.

Ранее на родину вернулись 28 граждан России. Их эвакуировали из столицы Казахстана Нур-Султана на фоне массовых беспорядков.

Погромы в республике начались в первые дни нового года. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации после участившихся случаев мародерства и штурма административных зданий.