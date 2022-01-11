Эксперт: РФ дала понять, что ее терпение относительно Украины закончилось

Москва четко дала понять, что Украина скорее перестанет существовать, чем станет полноправным членом Североатлантического военного блока.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый независимый» Киев предупредил депутат Верховной рады, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Волошин, по словам которого продолжение русофобской истерии и попытки властей страны разместить на Украине военные базы НАТО могут привести к уничтожению Украины, как государства.

«Нужно понимать, что восемь лет мы (Украина) рассказываем о войне, но реальной войны нет, а идет более чем ограниченный конфликт без применения авиации и ракетных вооружений в Донбассе, который не затрагивает 90 процентов нашего населения. Такого больше не будет, или будет урегулирование, или будет большая эскалация, которая в той или иной форме коснется всех. Это нужно понимать, потому что терпение в Москве закончилось», — подчеркнул Волошин.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

По словам депутата, во время последней президентской избирательной кампании все на Украине возлагали большие надежды на Владимира Зеленского, шедшего к власти на волне антипорошенковских и антивоенных обещаний. Люди надеялись, что, став президентом, Зеленский хоть и не быстро и с трудом, но начнет двигать ситуацию в сторону урегулирования ситуации.

Но вместо этого, украинские власти с Зеленским во главе продолжают раскачивать русофобскую истерию, и в конце концов они могут спровоцировать Россию на жесткий ответ.

«Ничего этого (из обещанного Зеленским перед выборами) не состоялось, а продолжается русофобская истерия, втягивание сюда военной инфраструктуры НАТО, все это вызывает у России жесткую и понятную реакцию, — заявил украинский политик. — Москва четко дала понять, что скорее перестанет существовать соседнее с ними государство, чем это государство станет членом НАТО».

udp.org.ua / Партия развития Украины/Партія розвитку України

Напомним ранее Олег Волошин допустил, что украинские «патриоты» настолько не хотят, чтобы Киев наладил диалог с Донбассом, что скорее допустят развал страны и потерю восточных регионов, чем впустят представителей Донецка и Луганска в Верховную раду.