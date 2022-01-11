Неубранный мусор стал привлекать все больше крыс в Петербурге

Среди мусорных куч в Северной столице начали появляться крысы, но массового нашествия грызунов в городе не допускают кошки, сообщило Федеральное агентство новостей.

Кошки в Петербурге буквально «выдавили» из городской среды крыс, сообщила корреспонденту ФАН проработавшая в школе учителем биологии много лет пенсионерка Людмила.

«Знаете, в интернете давно гуляет то ли сказка, то ли основанный на реальной истории рассказ, как в Ленинград после блокады для избавления от крыс завезли целый эшелон сибирских кошек. Не знаю, правда это или нет, но как учитель биологии считаю, что кошки действительно избавили наш город от проблем с крысами», — рассказала пенсионерка.

Женщина призналась, что прикармливает кошек во дворе и даже забрала домой пару животных. Кошек кормят многие горожане, что в условиях отсутствия программ по стерилизации уличных животных в Петербурге помогает им выживать и размножаться.

«Делящие с ними подвалы крысы-пасюки в принципе кошек не очень боятся, но тут все дело в количестве. Кошачий дух в полном смысле слова вынудил крыс уйти», — считает собеседница агентства.

Отсутствие крыс на помойках стало следствием сердобольности петербуржцев, а не заслугой руководства города, подчеркнул пенсионерка.

Ранее сообщалось, что мусорный коллапс стал не первой проблемой для петербуржцы. Администрация губернатора Александра Беглова оказалась не готова к наступлению зимы, и первая же метель парализовала Северную столицу снежными завалами.