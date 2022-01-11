Рар: укрепление ОДКБ положило конец мечтам Запада о покорении России

Политики современного Запада, мечтая о том, как их страны будут «покорять Россию», забывают учесть ряд весьма важных факторов. Например, то, как укрепились РФ и ОДКБ в сравнении со слабеющими США и НАТО.

Об этом пишет немецкий политолог Александр Рар, рассуждая в своем Telegram-канале о том, как недавние события в Казахстане повлияют на геополитическую ситуацию в мире.

«Коллективный Запад видит себя сильнее России — по экономическим, финансовым, "цивилизационным" и военным параметрам — и наивно уверен в том, что он обладает инструментами "покорить" Россию, например, отключением РФ от системы SWIFT», — пишет эксперт.

При этом он отмечает, что западные аналитики почему-то не принимают в расчет тот факт, что Россия в состоянии нанести Западу ответный болезненный санкционный удар, а также исключают возможность атомной войны, хотя Россия является ядерной державой и прямо говорит о готовности защищаться с использованием всех имеющихся у нее возможностей.

Однако события последних дней показывают, насколько укрепилась Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Евразии, которая зарекомендовала себя в Казахстане как дееспособный военный блок, получивший к тому же словесную поддержку Китая. И это происходит, когда еще свежо в памяти всего мира позорное бегство НАТО и США из Афганистана, подчеркивает Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Возможно, Запад попытается представить для своей аудитории события в Казахстане, как «справедливое восстание обиженного народа против гнета властей», поставив их в один ряд с украинскими и грузинскими цветными революциями. Но эту картинку будут рисовать лишь западные СМИ и «зелено-либеральные» элиты. А продвинутые политики и на Западе, и в России, по мнению Александра Рара, уже переоценивают нынешнее идеологическое противостояние, понимая его бессмысленность. Эти политики понимают, что Запад слабеет, и миру предстоит столкнуться с общими глобальными кризисами, которые потребуют совместных решений, заключает политолог.