Госдеп США сообщил о намерении Вашингтона продолжать переговоры с Москвой

Соединенные Штаты готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двустороннего сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

Российская сторона во время встречи в Женеве заявила о готовности продвигаться быстро. Белый дом, в свою очередь, готов поддержать такой подход.

«Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече — до тех пор, пока они будут носить практический характер», — отметил Прайс.

Кроме того, американский политик сообщил, что вопросы контроля над вооружением «не могут быть решены за несколько дней или недель». По его мнению, для этого необходимо время.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности проходили в Женеве 9 и 10 января в закрытом формате. Российскую сторону представила делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, а американскую возглавила первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман.