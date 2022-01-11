«Татспиртпром» временно отказался от поставок в Казахстан на фоне беспорядков

Компания «Татспиртпром» приняла решение о приостановке поставок своей продукции в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения в республике. Об этом сообщили агентству «Татар-информ» в самой организации.

«Татспиртпром» сотрудничает с Казахстаном с 2015 года. Компания экспортирует свою продукцию через сеть дистрибьюторов. На данный момент реализация алкоголя в республике запрещена из-за режима ЧП, чем и обосновывается данное решение, уточнили в компании.

«Отгрузки в Казахстан планируется восстановить сразу же после снятия режима ЧП в стране», — отметили в «Татспиртпроме».

За прошлый год компания реализовала порядка 50,3 тысячи декалитров продукции. Отмечается, что в сравнении с 2019-м годом поставки выросли в 1,5 раза.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Позднее они переросли в штурмы административных зданий и погромы, из-за чего власти республики приняли решение о введении в стране чрезвычайного положения.