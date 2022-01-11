Госдеп назвал предложения Вашингтона Москве выгодными для США

Предложения, которые выдвинула американская делегация российским дипломатам на переговорах в Женеве, не являются уступкой. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что данные предложения имеют выгоду для самого Вашингтона. По словам Прайса, они могли бы стать предметом для обсуждения, исключающим обострение обстановки вокруг Украины. Об этом пресс-секретарь Госдепа сообщил журналистам.

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение. Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — добавил Прайс.

Переговоры между делегациями России и США в Женеве продлились около 7,5 часа. Встреча сторон проходила за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавили замглавы МИД РФ Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.