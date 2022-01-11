Депутат Рады Волошин: Украине нужен прямой диалог с Россией

Киеву следует обсуждать конфликтные вопросы на прямых переговорах с Москвой, уверен депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Украина должна пойти на прямой диалог с РФ, чтобы не зависеть от итогов переговоров других участников политических обсуждений, считает политик.

«Если украинские власти хотят, чтобы была снята напряженность, то это можно сделать на двустороннем уровне: пойти на деэскалацию в отношениях с Россией, выполнить минские соглашения, разморозить решение многих экономических вопросов», — отметил Волошин.

Продолжающийся восемь лет конфликт на Донбассе и обострение отношений с РФ уже добрались до крайней точки и, чтобы не довести положение до эскалации, нужно незамедлительно предпринимать реальные меры для дипломатического урегулировании ситуации, убежден политик.