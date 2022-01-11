Жители шести домов проведут полночи без отопления в Колпинском районе Петербурга

Жители шести домов на улице Плановой в Металлострое останутся без отопления из-за технологического отказа на теплосетях ГУП «ТЭК СПб», сообщила пресс-служба администрации Колпинского района Петербурга.

В домах № 16, 18, 20, 22, 24 и 26 отопления не будет до 02:00 вторника, 11 января. В настоящее время ведутся ремонтные работы. После их завершения в течение двух-трех часов дома будут подключать к отоплению по штатной схеме, отметили в районной администрации.

Ранее теплосети в Колпинском районе принадлежали СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» и перешли в ведение ГУП «ТЭК СПб» в 2020 году, напоминает пресс-служба администрации Колпинского района. После этого началась их реконструкция.

В Петербурге с наступлением зимы участились коммунальные аварии. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что город готов к холодному сезону. Но сложившаяся в городе ситуация говорит об обратном.