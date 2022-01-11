Косачев: переговоры России и США в Женеве впервые прошли на равных

Россия впервые за 30 лет выступила на равных с США во время переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он подчеркнул, что впервые велся диалог, а не два монолога. По его мнению, раньше США никого не подпускали к себе «на равных», включая союзников или оппонентов.

Сенатор утверждает, что любые такие попытки американская сторона «купировала в зародыше». Однако на этот раз Россия сама была готова прервать любой беспредметный диалог.

«Разговор состоялся, и я бы сравнил его с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали», — заключил Косачев.

Ранее в Женеве завершились переговоры по стратегической стабильности между Россией и США. Они прошли за закрытыми дверями и продлились около семи с половиной часов. Стороны также провели предварительную встречу в формате рабочего ужина.