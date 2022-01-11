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Представитель Турции сообщил о готовности содействовать урегулированию кризиса на Украине

Политика
Представитель Турции сообщил о готовности содействовать урегулированию кризиса на Украине

Турция готова содействовать урегулированию кризиса на территории Украины. Соответствующей информацией поделился официальный представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Во время телефонного разговора между представителем Анкары и советником главы американского государства по национальной безопасности Джейкобом Салливаном было сообщено, что кризис на территории Украины необходимо разрешить благодаря диалогу и сотрудничеству. В ходе беседы также была отмечена важность, которую Турция придает защите украинской территориальной целостности.

Вашингтон и его партнеры подозревают Москву в подготовке якобы «нападения» на Киев. В результате Запад угрожает России беспрецедентными санкциями. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что Москва не собирается «вторгаться» ни на чью территорию.

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