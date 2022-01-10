Именно российские специалисты помогли спасти Центральноафриканскую Республику от хаоса, граничащего с геноцидом. Такое мнение выразил председатель Национального Собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи.

Он раскритиковал работу сотрудников миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и объяснил, почему дальнейшее присутствие «голубых касок» в стране лишено всякого смысла.

В 2021 году правительственная армия страны добилась существенных успехов в борьбе против боевиков, несмотря на оружейное эмбарго ООН, которое сыграло на руку радикалам.

«Что касается эмбарго, то я обратил внимание на тот факт, что наша армия значительно ослабла из-за этого запрета на оружие и боеприпасы. Что де-факто на какое-то время благоприятствует террористам», — отметил Саранджи.

По его словам, результаты сотрудников МИНУСКА на местах минимальны. Миротворцы постоянно становятся участниками скандалов, от их действий нередко гибнут мирные граждане. К тому же, многие из них были замечены за передачей оружия боевикам.

Разгромить радикалов в ЦАР удалось благодаря помощи российских инструкторов, которых западная пресса часто причисляет к «ЧВК Вагнера». Специалисты помогли подготовить бойцов центральноафриканской армии к противостоянию с вооруженными боевиками.

«Следует уточнить, что без решительного вмешательства российских и руандийских союзников вместе с FACA наша страна столкнулась с совершенно катастрофической ситуацией близкой к геноциду», — заключил Саранджи.

Присутствие МИНУСКА сейчас лишь вредит Центральноафриканской Республике, поскольку «голубые каски» провоцируют напряжение в республике.