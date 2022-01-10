Замглавы МИД России сообщил о необходимости изменений в отношениях с США и НАТО

Необходимы радикальные изменения в отношениях между Россией, США и НАТО. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Заместитель главы Министерства иностранных дел во время общения с представителями СМИ сообщил, что российская делегация приехала на переговоры в Женеву для того, «чтобы это все не зашло в тупик». По словам Рябкова, отечественные дипломаты потратили «значительные ресурсы» для объяснения коллегам из США, почему «игра с огнем» не в интересах Вашингтона.

Российский дипломат также уточнил, что необходимы радикальные изменения «самой канвы наших отношений». Переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности состоялись в понедельник, 10 января. После этого пройдет заседание Совета Россия-НАТО на территории Брюсселя, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.