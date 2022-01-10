Axios: демократы США оказались в затруднительном положении из-за трубопровода «СП-2»

Представители демократической фракции в американском сенате оказались в трудном положении из-за голосования о введении санкционных пакетов в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2». Материал об этом подготовило издание Axios.

Авторы статьи написали, что на этой неделе официальные представители Вашингтона находятся на территории Европы на переговорах с Москвой. В связи с этим, по словам журналистов, демократы оказались перед неудобным выбором: либо выступление против главы американского государства Джо Байдена, либо голосование против санкционных пакетов.

Голосование станет частью сделки по утверждению номинации американского лидера Байдена на должности в Госдепе США. Недавно представители республиканской партии обещали тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции в отношении отечественного трубопровода.