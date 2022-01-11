Власти Германии из своих политических соображений и желания угодить Америке готовы заморозить насмерть всех немцев, но не допустить запуска в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя демонстративную остановку Германией сертификации нового российского газопровода.

Как отметил эксперт, Россия в последнее время нечасто вспоминала о Германии, и спохватилась лишь после того, как в МИД ФРГ заявили о том, что «Северный поток – 2» якобы не соответствует европейскому законодательству и поэтому его сертификация остановлена. А между тем, вызвавшие в Европе радостный ажиотаж американские суда-газовозы, которые в декабре изменили курс и направились на помощь замерзающим европейцам, в европейских портах так и не разгрузились, проследовав вместо этого к берегам азиатских стран – Южной Кореи, Японии и Китая.

«Санкции — санкциями, торговые войны — торговыми войнами, но бизнес с максимальной прибылью для американцев — первое дело. Цены на азиатских рынках вдвое выше, чем в Европе? Так и нечего ей на американский сжиженный газ рассчитывать, — объясняет Сатановский. — И тут логику действий немецких политиков в отношении "Газпрома" вообще понять нельзя. По крайней мере, нормальному человеку».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

По мнению политолога, нет никакого сомнения в том, что «крышей» нового немецкого правительства и особенно входящей в правящую коалицию партии «Зеленые» являются американцы. Те самые американцы, которые были вынуждены вступить в важные стратегические переговоры с Россией и теперь всеми силами пытаются эти переговоры заболтать. К тому же американцы лишились заготовленного ими в рукаве «козырного туза» в виде Казахстана, который они планировали взорвать как раз к началу переговоров с Москвой, напоминает Сатановский.

«Хуже того, туда (в Казахстан) войска стран ОДКБ пошли, закон и порядок устанавливать. Так хоть какую-то подмогу, пускай моральную, немцы должны американцам оказать? Вот, сертификацию "Северного потока — 2" остановили…», — рассуждает Сатановский.

При этом, по его словам, немецкие власти придерживаются в своих поступках железной логики, согласно которой, новый российский газопровод не соответствует тем правилам, которые Европа сама себе установила уже после того, как были подписаны все документы по «Северному потоку – 2» и была проведена половина работ по его прокладке.

И хотя закон не должен иметь обратной силы, в случае с «Северным потоком – 2» он ее имеет, подчеркивает политолог.

«Когда дело связано с отношениями России и Германии, и американцы не до конца определились, на что они готовы пойти и чего от немцев хотят, имеет, да еще как! И эти люди нам еще что-то рассказывают насчет того, что "Северный поток — 2" — это политический проект Путина?! Судя по всему, он действительно проект политический, но не для Путина, а как раз для них. Заморозят насмерть всю Германию, лишь бы только его в строй не ввести», — иронизирует Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

России, отмечает политолог в заключение, следовало бы взять на вооружение подобную логику и подобный подход к решению вопросов, тем более, что ей пока спешить некуда. Несмотря даже на неработающий газопровод, «Газпром» уже с лихвой окупил все вложенные в его строительство средства, а российско-американские переговоры по безопасности уже идут.