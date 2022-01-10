Прокуратура Когалыма помогла 15 семьям получить жилье

Прокуратура Когалыма провела проверку по обращениям местных жителей о нарушении жилищных прав. 15 семей проживали в восьми многоквартирных домах, которые еще в 2017 году были признаны аварийными.

Как сообщил информационно-аналитический портал Ugra-news, эти дома подлежали сносу, однако 45 человек продолжали в них проживать. Администрация Когалыма не предоставила горожанам жилье по договору социального найма, а расселить дома, признанные аварийными, планировалось только в 2022 — 2025 годах. Таким образом люди были вынуждены проживать в условиях, опасных для жизни.

Прокурор в интересах 45 жителей города обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд удовлетворил иски в полном объеме, и 15 семей получили благоустроенные квартиры.