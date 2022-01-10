Кедми рассказал, как власти Казахстана должны ответить на поучения Вашингтона

Властям Казахстана необходимо провести тщательное расследование и разобраться с тем, какую роль Соединенные Штаты Америки сыграли в недавних протестах и беспорядках, прокатившихся по крупным городам страны.

С таким советом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у руководства Казахстана были все возможности для того, чтобы самостоятельно, не прибегая к помощи ОДКБ, стабилизировать ситуацию в стране.

По словам Блинкена, у Вашингтона вызвало недоумение обращение властей Казахстана к Организации договора коллективной безопасности, и поэтому теперь США намерены пристально наблюдать за дальнейшими действиями миротворческого контингента ОДКБ.

Комментируя эти слова главы Госдепартамента США, Яков Кедми назвал их верхом цинизма. Американские власти называют террористами своих соотечественников, которые год назад в ходе акции протеста захватили Капитолий, напомнил эксперт, а грабителей и мародеров, устроивших беспорядки в Казахстане, Вашингтон называет «мирными протестующими».

«Большего цинизма сложно ожидать. У США руки в крови. Сколько миллионов убитых на их совести везде и у нас на Ближнем Востоке, сколько террористов они привели к власти, сколько вооружили?!», — возмутился Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» /

В этой ситуации, уверен израильский эксперт, властям Казахстана нужно самым тщательным образом расследовать причины всех произошедших в стране в последнее время событий. Особенно тщательно, по мнению Кедми, необходимо работать с иностранными гражданами и сотрудниками правоохранительных органов, задержанными во время беспорядков – их нужно проверить на возможную связь с американскими спецслужбами.

Как заявил ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин, массовые беспорядки в крупнейших городах страны вскоре после наступления Нового года являлись гибридной террористической атакой и были результатом сговора «внутренних и внешних сил».