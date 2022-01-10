Музыкант Алибасов расплакался из-за погромов в Казахстане

Известный советский и российский музыкант Бари Алибасов признался, что беспорядки в Казахстане довели его до слез.

Сам артист родился и вырос в городе Чарск в Семипалатинской области Казахстана. В ходе беседы с корреспондентами РЕН ТВ Алибасов выразил свою любовь к соседней стране. Он отметил, что именно в Казахстане обрел свою первую известность. Происходящие в родной стране события беспокоят артиста настолько сильно, что, по его словам, он не смог сдержать слез.

«Я вчера плакал по поводу того, что происходит в Казахстане. Это вся моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше, чем родина. Для меня Казахстан — это мои мама и папа, моя молодость и юность, первая любовь, мои друзья и все мои девушки, которых не пересчитать. Это самое лучшее время моей биографии и судьбы, я так думаю», — рассказал музыкант.

Протесты в Казахстане начались 2 января в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. За короткое время демонстранты захватили несколько административных зданий, произошли множественные столкновения протестующих с полицией и силовиками, были убиты более десяти сотрудников правоохранительных органов.