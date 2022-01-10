Кабмин ФРГ ответил на заявление украинского посла о необходимости поставить Киеву оружие

Конфликт в Донбассе должен быть решен исключительно политически и дипломатически, а не военными методами, заявила заместитель официального представителя Правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Таким образом в кабмине ответили на призыв украинского посла Андрея Мельника поставить Киеву оборонительное вооружение, передает ТАСС. При этом Берлин по-прежнему выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также деэскалацию ситуации внутри страны.

«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», — заявила Хофман.

Ранее посол Украины в ФРГ Мельник потребовал у Германии продать Киеву оборонительное вооружение, объяснив это тем, что Берлин якобы несет моральную ответственность за будущее республики. В противном случае он пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».