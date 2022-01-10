Шутка ведущего Норкина о завтракающих холодцом англичанах рассмешила зрителей

Телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» шуткой о завтракающих холодцом и сельдью под шубой англичанах.

В ходе передачи гости обсуждали, что может принести новый 2022 год. Они делали определенные прогнозы взаимодействия российской стороны и Североатлантического альянса, а также рассмотрели ограничения Соединенных Штатов против ЕС.

В какой-то момент ведущий «Места встречи» решил разрядить накалившуюся атмосферу анекдотом. Его героями стали два англичанина из книг о Шерлоке Холмсе — Бэрримор и Генри, вынужденные есть вместо привычной еды русскую кухню.

« —Бэрримор, милейший, а что у нас на завтрак? Овсянка?

— Нет, сэр Генри. На завтрак у нас салат оливье, сельдь под шубой и холодец.

— А когда овсянка?

— Овсянка после старого Нового года, милорд», — рассказал смешную историю Норкин.

Анекдот ведущего «разорвал» студию «Места встречи». Зрители расхохотались и зааплодировали шутке.

Ранее телеведущий Андрей Норкин выдал политическую шутку о России и Белоруссии. Героями анекдота стали российский глава государства Владимир Путин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и белорусский президент Александр Лукашенко.