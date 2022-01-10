Ухудшение сна и повторяющееся поведение могут быть признаками деменции на раннем этапе

Снижение качества сна и повторяющееся поведение могут свидетельствовать о развитии деменции и болезни Альцгеймера на ранних стадиях.

Основным симптомом, который указывает на развитие деменции, является нарушение памяти. Однако это не единственный признак. Болезнь может проявляться ухудшением сна и повторяющимся поведением.

«Люди, живущие с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции, могут иметь проблемы со сном или испытывать повышенную спутанность сознания, тревогу или возбуждение», — цитирует представителей Ассоциации Альцгеймера издание Express.

Также на ранней стадии деменции пациенты путают время и место. Могут наблюдаться нарушение абстрактного мышления, снижение инициативы, проблемы с речью.