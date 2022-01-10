Заместитель госсекретаря США Шерман отказалась называть встречу с РФ в Женеве переговорами

Контакты России и Соединенных Штатов в Женеве не являются полноценными переговорами, заявила заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

Встреча делегации Москвы и Вашингтона состоялась в Швейцарии 10 января, она продлилась более семи часов. По словам Шерман, стороны провели дискуссии для определения позиций друг друга, а не переговоры.

Замглавы МИД России Сергей Рябков указал: переговоры Москвы с НАТО и Вашингтоном по гарантиям безопасности не должны длиться месяцы или годы. В ближайшие дни государства придут к пониманию, будет ли следующий раунд переговоров по этому вопросу, добавил дипломат.

Ранее замруководителя МИД России счел диалог Москвы и Вашингтона на встрече в Женеве сложным и профессиональным. Он отметил, что стороны не пытались уклониться от острых углов.