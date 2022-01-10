Политолог Ткаченко: ошибки Украины поставили США в неудобное положение на переговорах с Россией

Украина серьезно подставила Соединенные Штаты перед переговорами с Россией по безопасности огромным количеством ошибок во внутренней и внешней политике. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт отметил, что встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой незадолго до консультаций по гарантиям безопасности между РФ и США носит откровенно показной характер. Таким образом Брюссель и Киев хотели продемонстрировать, что формируется «почва для более важного диалога».

Однако эта попытка Североатлантического альянса разыграть «украинскую карту» вызывает массу вопросов. Ткаченко подчеркнул, что встреча Столтенберга и Кулебы больше напоминала «сеансы гипноза», в ходе которых Запад обещает не забывать об Украине, не заходя при этом дальше формальных заявлений. При этом киевские власти поставили своих западных партнеров в крайне неудобное положение, совершив немало политических просчетов.

«То нагромождение ошибок в области внутренней и внешней политики, которые сделала Украина, делает ее совершенно слабым партнером для США или для НАТО в рамках диалога с Россией», — отметил Ткаченко.

Заседание Совета Россия — НАТО по вопросам безопасности запланировано на 12 января. Москва намерена добиваться от Альянса гарантий безопасности и отказа от дальнейшего расширения к российским границам.