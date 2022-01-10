Новичок «Зенита» Сергеев трогательно попрощался с «Крыльями Советов»

Новичок футбольного «Зенита» Иван Сергеев трогательно попрощался с «Крыльями Советов», подчеркнув, что самарский клуб навсегда останется в сердце футболиста.

Нападающий поблагодарил тренерский штаб и одноклубников за профессионализм и прекрасную атмосферу в коллективе.

«"Крылья" и Самара — навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции. Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм. Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо», — цитирует форварда пресс-служба самарцев.

В сезоне-2020/21 игрок стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги(ФНЛ), установив рекорд первенства по забитым мячам. В 29 матчах Сергеев забил 40 голов.