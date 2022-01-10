Рябков: прошедшие переговоры в Женеве были сложными и профессиональными

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал итоги прошедших в Женеве переговоров по безопасности с США.

По словам российского дипломата, разговор с США был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. Руководство США ответственно и серьезно подошло к российским предложениям и провело их проработку, отметил Рябков.

«Российская сторона на переговорах с США в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО — это императив», — добавил дипломат.

Замминистра отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, так как все маневры войск РФ идут в пределах национальной территории. По его словам НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в Альянс после 1997 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Женеве завершились переговоры по стратегической стабильности между Россией и США. Они прошли за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов.