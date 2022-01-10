Скорость распространения «Омикрона» делает его опаснее дельта-штамма

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» может быть опаснее варианта «Дельта» из-за стремительной скорости распространения.

Согласно данным медиков, омикрон-штамм в три-пять раз заразнее, чем «Дельта». Из-за этого распространение мутации может привести к серьезным последствиям.

«Заметно сниженная патогенность не будет компенсировать более высокую заразность. Скорее всего, у нас будет больше смертей от "Омикрона", чем от "Дельты"», — сообщил Крючков в беседе с изданием chita.ru.

Штамм коронавируса «Омикрон», также известный как линия поколений B.1.1.529, впервые был выявлен в Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. ВОЗ классифицировала новую мутацию как VOC — «вариант, вызывающий беспокойство». Это высшая категория опасности для мутации коронавируса.