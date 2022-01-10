«Лион» сделал улучшенное предложение «Зениту» по Азмуну

Футбольный клуб «Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна, французы сделали улучшенное предложение по трансферу игрока. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в Twitter-аккаунте.

Срок соглашения 27-летнего футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут прийти к общему знаменателю.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 млн евро. Форвард иранской сборной перебрался в Северную столицу зимой 2019 года, до этого он выступал за казанский «Рубин».

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что руководство «Лиона» готово заплатить сине-бело-голубым не более 3 млн евро.