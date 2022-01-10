Журналист Кот объяснил, почему Польшу ждет расплата за «гиенью» политику

Польша, которая на протяжении последних лет на государственном уровне продвигала русофобскую политику, теперь вместе с большей частью Западной Европы погрузилась в энергетический кризис, и ей придется ответить за все, что она натворила.

Об этом, обсуждая в эфире политической телепередачи на канале «Звезда» сложившуюся в Европе непростую ситуацию, заявил политолог и журналист Юрий Кот.

В частности, гости и ведущие политического ток-шоу обсуждали, что часть европейских стран, испытывая дефицит газа в разгар отопительного сезона, была вынуждена переступить через свои политические принципы. Так, например, Литва, которая убеждала Украину отказаться от использования якобы «грязной» белорусской электроэнергии, нынешней зимой сама активно потребляет электричество, вырабатываемое на БелАЭС.

Гости эфира с иронией зачитали в студии заголовки европейских газет, например, о том, что шведские журналисты обвиняют Россию в том, что их страна была вынуждена запустить на 100% свою ТЭЦ, а в Финляндии впервые в истории был открыт автомат по продаже дров.

Но настоящим локомотивом русофобии среди европейских государств в последние годы была Польша, заявил Юрий Кот. И теперь, по мнению эксперта, этой стране придется ответить за свои действия не только перед Россией, но и перед соседями-европейцами.

«Польша первой подняла вой насчет грядущего кризиса. Эти русофобы, а Польша, наверное, один из главных русофобов в "новой Европе", настолько достали саму Европу, что прекрасно понимает: рано или поздно ей прилетит. Причем и от Европы, и от России. Что бы они не делали, историческая память у них существует. Поляки уже не раз огребали за "гиенью" политику», — напомнил Кот.

По словам эксперта, строить из себя русофоба удобно лишь до тех пор, пока «тишь да гладь». А когда начинается реальный глобальный кризис, те, кто продолжает продвигать русофобскую политику, моментально оказываются в положении, когда за это можно огрести».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, с декабря 2021 года польский участок газопровода «Ямал – Европа» опустел, так как «Газпром» перестал бронировать выставляемые Варшавой на аукцион транзитные мощности. Несмотря на то, что Европа испытывает дефицит газа, спрос на топливо упал из-за резкого подорожания ресурса, которое стало результатом последовательной политики Евросоюза по отказу от долгосрочных контрактов в пользу рыночных отношений.

По мнению многих экспертов-энергетиков, Польша, лишившаяся транзита российского газа, стала жертвой своей русофобской политики, так как она одной из первых не стала продлевать истекший в 2020 году договор с Россией на транзит топлива, уверенная в том, что «Газпром» всегда будет покупать транзитные мощности на аукционе на европейских условиях. Однако этого не произошло.