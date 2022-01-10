Женщины из бурятской колонии сыграли в хоккей со швабрами вместо клюшек

Среди осужденных в женской исправительной колонии Бурятии провели турнир по хоккею со швабрами, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Участие в соревнованиях приняли заключенные колонии №7. В ведомстве отметили, что турнир был приурочен ко Дню зимних видов спорта. Победу удалось одержать участницам из второго отряда. Фотографии с мероприятия исчезли с официального сайта ФСИН, однако позже появились в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры», — рассказали в сообщении.

Всего в соревнованиях участвовали 30 человек, которые разделились на три команды. Каждая из них получила множество положительных эмоций и заряд бодрости.