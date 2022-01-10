СК по Свердловской области назвал причиной смерти депутата КПРФ Блинова переохлаждение

Депутат КПРФ Валерий Блинов был обнаружен мертвым на улице возле реки в Арамиле в конце декабря прошло года. Причиной его смерти стало переохлаждение, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Смерть наступила из-за переохлаждения», — отметил он.

По словам Шульги, на теле погибшего не было зафиксировано признаков криминального преступления. В связи с этим уголовное дело возбуждать не стали. Остальные подробности трагедии пока не разглашаются.

Блинов был ветераном министерства внутренних дел, где проработал более 15 лет. За свои служебные заслуги он был награжден орденами «Мужества», благодарственными письмами и грамотой губернатора за освобождение заложников. Депутатом Валерий Блинов стал осенью прошлого года.