Юшков разоблачил лукавство Бербок в вопросе сертификации «Северного потока – 2»

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о приостановке сертификации «Северного потока – 2» из-за того, что газопровод якобы не соответствует требованиям ЕС, было сделано для того, чтобы ввести общественность в заблуждение.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова германского министра иностранных дел о причине задержки со вводом в эксплуатацию нового российского газопровода.

«В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям», — заявила ранее Бербок, слова которой приводит РИА Новости.

При этом, глава МИД ФРГ подчеркнула, что газопровод «Северный поток – 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и поэтому до сих пор не сертифицирован.

Однако, как отметил по этому поводу Игорь Юшков, это заявление Анналены Бербок является дежурным и звучит уже не в первый раз.

«Это дежурное заявление, такое же было уже месяц назад от тех же персонажей в правительстве Германии. Но на самом деле они таким образом, скорее, вводят в заблуждение общественность. Потому что сертификация не завершена, процесс продолжается, и поэтому нельзя говорить, что "Северный поток – 2" или компания Nord Sream 2 AG не соответствуют европейским законам», — заявил эксперт-энергетик.

vk.com / Игорь Юшков

Сертификация, напомнил Юшков, представляет собой именно проверку на соответствие европейскому законодательству. К настоящему моменту никакого решения на этот счет еще не вынесено, так как «Газпром» как раз сейчас занимается тем, что перерегистрирует свою структуру в немецкую юрисдикцию, как этого требуют законы ЕС.

Напомним, новый российский газопровод «Северный поток – 2» был достроен в сентябре 2021 года, но до сих пор не введен в эксплуатацию из-за задержки с его сертификацией.