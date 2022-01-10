Звезда «Ледникового периода» Даня Милохин не смог подтвердить цель поездки на Украину

Служба безопасности Украины объяснила, почему популярному тиктокеру Дане Милохину было отказано во въезде в страну. Блогер не смог объяснить цель своего визита. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СБУ.

Ранее Милохин в stories своего Instagram-блога заявил, что его не пустили на территорию Украины. Сначала он на протяжении долгого времени находился в киевском аэропорту, а потом пограничные службы «развернули» блогера домой по причине того, что он «враг». СБУ раскрыла истинную причину запрета на въезд.

«Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — сообщил источник издания.

Сам Даня Милохин до этого отмечал, что его не оповестили о причине решения запретить ему въезд на территорию соседней страны.