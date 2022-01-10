Reuters объявило о завершении переговоров США и России по гарантиям безопасности

Переговоры США и России по гарантиям безопасности завершились в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американский госдепартамент.

Как отмечают журналисты, первые российско-американские переговоры на тему безопасности продлились почти восемь часов. Официальных заявлений Госдепа США и МИД РФ пока не поступало.

Ранее глава российской делегации замминистра игностранных дел Сергей Рябков заявил, что властям США сложно вести переговоры с Россией из-за «глаз и ушей» русофобски настроенных партнеров по НАТО. По его словам, Вашингтону некомфортно участвовать в подобных встречах, передает телеканал «360».