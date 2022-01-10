Новый пост Зеленского в Instagram разозлил его подписчиков

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался началом новой рабочей недели в своем офисе, за что подвергся критике от граждан страны.

Глава государства выложил фотографию в Instagram и указал, что этот понедельник стал первым рабочим днем в 2022 году. Некоторые подписчики пожелали президенту хорошего дня, но они оказались в меньшинстве.

В комментарии пришли те, кто оказался буквально взбешен Зеленским и его работой. Подписчики украинского президента раскритиковали его работу и высмеяли его.

«Ахах, придумываем новый налог для граждан?» — написал один из пользователей. «Начните с цен на автогаз!! А то скоро будет как в Казахстане!» — посоветовал другой комментатор.

Читатели блога Зеленского также напомнили, что украинский президент не сдержал ни одного предвыборного обещания. В частности — завершить войну в Донбассе, улучшить жизнь украинцев и другое.

Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Правительство Украины на фоне роста цен может ввести продуктовые талоны. Как считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, миллионы жителей страны были бы рады получить продуктовые карточки, вот только у страны нет столько денег, чтобы реализовать эту идею, передает телеканал «360».