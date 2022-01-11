«Договор мы не читали». Переговоры США и РФ закончились американским хамством

Итоги переговоров по гарантиям безопасности РФ и США, состоявшихся в Женеве 10 января, российской и американской стороной интерпретируются по-разному. Пока Вашингтон настроен на жесткую конфронтацию, Москва старается вести игру максимально дипломатично.

Например, глава российской делегации и замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал диалог «глубоким и конкретным», хоть и признал, что обойти «острые углы» никто не пытался. Напомним, Россия требует прекратить расширение НАТО на Восток (в частности, речь идет об Украине) и не размещать вооружение в странах бывшего СССР, вступивших в Альянс после 1997 года. Штаты же требуют отвести российские войска от границы с Украиной.

США пообещали ответить РФ на предложения по безопасности на следующей неделе, заявило РИА Новости со ссылкой на источник. Однако уже понятно, что на уступки, пусть и взаимные, американцы идти не спешат: об этом открыто говорят провластные западные СМИ.

Игра с огнем

После переговоров первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон «никому не позволит захлопнуть политику открытых дверей НАТО». Слова «переговоры» гордый американский истеблишмент избегает: по заверению Шерман, это была «дискуссия для лучшего понимания приоритетов друг друга», а «не то, что мы бы назвали переговорами».

Руководству РФ в свою очередь нужны «железные, пуленепробиваемые гарантии» того, что Украина никогда не вступит в НАТО, подчеркнул Рябков. Это вопрос национальной безопасности.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Примечательно, что в выражениях «демократическая» администрация Джо Байдена не стесняется, даже не пытаясь сбавить накал страстей в стремительно ухудшающихся отношениях двух держав. Напротив, позицию России представляют «немыслимой», «невозможной», иными словами — абсурдной, сохраняя при этом покровительственный и даже агрессивный тон публичного разговора с РФ. Как и положено гегемону, растерявшему былое величие.

«Мы не пошли и не ознакомились с договором, который они [делегация РФ, — прим.ред.] положили на стол», — зачем-то сообщила Шерман.

Новая Россия, за 30 лет восстановившая геополитические позиции после распада СССР, предлагает Штатам два варианта развития событий. Ранее президент Владимир Путин предупредил о «красной линии» для НАТО, проходящей аккурат по Украине, а Сергей Рябков после переговоров заявил, что делегация приложила «значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах».

Как неоднократно повторялось ранее, у России нет намерений напасть на Украину. «И быть не может», — вновь подтвердил Рябков. Но власти США хотят убедить весь мир в обратном.

«Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащих вблизи ее границ», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен накануне переговоров.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Очень удобная пресса

Абсолютное большинство влиятельных американских СМИ подконтрольны Демократической партии, а потому переговоры в Женеве освещались по «партийным» лекалам.

Так, 11 января именитые западные медиа обрадовали читателей заголовками: «Российско-американские переговоры зашли в тупик из-за расширения НАТО, поскольку Москва отрицает планы вторжения в Украину», «Никакого прогресса не наблюдается после российско-американских переговоров...», «Россия преуменьшает угрозу Украине после встречи с США», «Нулевое доверие и взаимная неприязнь…».

Как водится, ни о какой объективности в освещении женевских переговоров речи не шло. The Washington Post, например, называет встречу делегаций РФ и США «решающей попыткой администрации Байдена доказать, что сотрудничество между глобальными демократиями [США и ЕС] может одержать верх над авторитаризмом и нарушением международных норм». Авторитарная сторона тут, конечно же, российская.

Но штампы — дело десятое. Куда интереснее, что журналисты фактически рассказали о намерении американских властей отказать России и продолжить расширять НАТО дальше. Вместо этого предлагается «альтернативный вариант»: не исключено, что связан он с возвращением США в «разорванные» ранее международные договоры, ограничивающие их военные амбиции.

«Смогут ли переговоры предотвратить дальнейший конфликт на Украине, вероятно, будет зависеть от готовности президента России Владимира Путина принять альтернативные уступки Запада вместо гарантий отказа от расширения НАТО на Восток», — сказано в статье WP.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Пока «эксперт по России» Майкл Кофман неслучайно подтверждал корреспонденту WP, что российское требование о нерасширении Альянса остается «фундаментальным препятствием для заключения сделок», The New York Times взяло курс на нагнетание антироссийской истерии.

При этом дипломатический провал «ястребов» косвенно, но все же признается. В статье указано: «…все надежды на дипломатический прорыв сведены на нет».

«Если Россия не получит того, чего она хочет, заявил в прошлом месяце президент Владимир Путин, Кремль готов прибегнуть к военным средствам для достижения своих целей», — завершает статью NYT.

Путин, кстати, такого не говорил.

Но картина мира, рисуемая американскими медиа, должна совпадать с официальной позицией Белого дома, озвученной Джен Псаки: «Мы не можем забывать, что в Украине продолжается российская военная оккупация». Выступая уже после переговоров Псаки заявила, что «именно Россия вторглась в две соседние страны, вмешалась во многие выборы в других государствах, использовала химическое оружие для покушения на убийство на чужой территории и нарушила международные соглашения о контроле над вооружениями».

Ничего личного. Просто дипломатия по-американски.

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