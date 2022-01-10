Лавров созвонился с главой МИД Китая по ситуации вокруг Казахстана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили ситуацию в Казахстане, сообщил МИД РФ.

Помимо этого, в сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что Лавров и Ван И выразили обеспокоенность участием иностранных наемников в дестабилизации обстановки в республике.

Также с обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского правительства по восстановлению конституционного порядка в государстве. Помимо этого, министры иностранных дел России и Китая подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил.

Уточняется, что беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже массовые акции распространились на другие города.