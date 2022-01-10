Сирена Буйе, чей сын Кедрик в августе 2017 года скончался в исправительном учреждении города Атланта, дала интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан российским бизнесменом Евгением Пригожиным) Мире Тэрада, сообщило Федеральное агентство новостей.

Буйе рассказала, что в последнем звонке сын жаловался на отношение надзирателей к заключенным. На следующий день женщина узнала о смерти Кедрика. В судебно-медицинском заключении говорилось, что смерть наступила в результате сердечного приступа, однако, как утверждают родственники погибшего, на его теле были обнаружены многочисленные травмы головы и туловища, следы от кровотечений и синяки.

«Мой сын должен был выйти из тюрьмы в следующем году, в 2022 году. Я рада, что адвокат бросил дело, потому что в противном случае я бы не узнала то, что знаю сейчас. Так я узнала больше о том, что моему сыну угрожала опасность. Я узнала, что к этому был причастен один из охранников. Информация в документах неполная. Например, там должны быть указаны имена, а вместо них там в некоторых случаях просто стоит прочерк. Некоторые медсестры и доктора не подписывали некоторые документы, хотя и должны были. Я не остановлюсь», — заявила Сирена Буйе.

Она хочет, чтобы виновные в смерти сына понесли ответственность. Помочь провести беспристрастное расследование могла бы общественная огласка. Однако, по слова Буйе, американские СМИ отказались освещать ситуацию, сославшись на отсутствие адвоката у семьи погибшего. Мира Тэрада пообещала сделать все возможное, чтобы помочь оставшейся без сына женщине добиться справедливости.