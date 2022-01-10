Маурик ван ден Хевель заявил о «запрещенном устройстве» у «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар»

Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хевель команды International обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на ралли-рейде «Дакар» в Саудовской Аравии, сообщает портал Omroep Brabant.

По словам гонщика, в машине россиян есть якобы некое устройство, которое помогает им обыгрывать всех участников гонки.

«Русские нас обманывают. У них в машине есть оборудование, которое дает им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. Их просто невозможно победить, это несправедливо. Все говорят об этом», — заявил ван ден Хевель.

В качестве «доказательства» он привел пример с эпизодом текущей гонки, во время которого экипаж Андрея Каргинова обогнал его машину и свернул в противоположную сторону от указателя в дорожной карте, получив в результате комфортное преимущество.

Напомним, в понедельник, 10 января, машины «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум на восьмом этапе ралли «Дакар».