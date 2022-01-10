Пророк Серафим Саровский оставил предсказания России, которые должны сбыться в XXI веке

Почитаемый святой в православной вере, пророк Серафим Саровский предсказал России судьбоносные события, которые должны произойти в XXI веке.

По словам старца, после распада Советского Союза люди должны будут вернуться к православной вере в течение 15 лет. В противном случае страну постигнут несчастья. Кроме того, Серафим Саровский рассказал об объединении славянских народов в одно государство под флагом России в ближайшем будущем.

«Выдержав все испытания и пройдя третью мировую войну, которая не должна коснуться России, славянские народы решат объединиться под флагом РФ», — цитирует пророчество издание «Слово и Дело».

Также видения пророка свидетельствуют о том, что Россия станет единственной страной, которую не затронет большая война. После этого христианская вера еще шире распространится среди человечества.

При этом в состав государства будут включены Константинополь и Иерусалим. В целом, все пророчества Серафима Саровского, которые должны сбыться в XXI веке, были утешительными для России.