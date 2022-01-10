Самолет Минобороны России вывез 28 граждан из Нур-Султана

Воздушное судно Министерства обороны России эвакуировало 28 человек из Казахстана. Об этом сообщается в департаменте ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел РФ.

По словам представителей ведомства, самолет прибыл в аэропорт Чкаловский 10 января. Воздушное судно приземлилось в 15:45 по московскому времени. В Россию вернулись 28 граждан, которых эвакуировали из Нур-Султана.

«10 января в 15:45 по московскому времени военно-транспортным самолетом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан», — отмечается в сообщении.

Протесты начались в нескольких районах Казахстана 2 января. К 4 января массовые беспорядки охватили всю территорию республики. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, в населенных пунктах в вечернее время действует комендантский час.