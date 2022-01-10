Замглавы администрации Алма-Атинской области избили во время беспорядков

Неизвестные напали на заместителя акима Алма-Атинской области Ляззата Турлашова во время митингов в городе, сообщили в администрации.

«Он вышел успокоить молодежь, но там, как мы уже видим, была не толпа, которая выдвигала свои призывы, а была агрессивная толпа... Они не стали его слушать и начали его избивать. К счастью, его удалось отбить», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего инцидента 61-летний Турлашов получил различные телесные повреждения и попал в больницу. В настоящий момент о его состоянии не сообщается. Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.