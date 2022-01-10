Политолог Скориков назвал «поразительным» призыв Лукашенко к объединению вокруг России

Неожиданное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко с призывом к объединению вокруг России поразило политолога Ивана Скорикова.

По словам эксперта Института стран СНГ, белорусский лидер перечеркнул все. Помимо этого, он отметил, что слова Лукашенко являются «поразительными». Таким образом политолога удивила речь главы Белоруссии о необходимости объединиться вокруг России. Соответствующим заявлением он поделился в беседе с «Царьградом».

«Потому что он фактически перечеркнул все, всю свою риторику, которой занимался последние лет десять уж точно», — подчеркнул Скориков.

Эксперт напомнил, что именно при президенте Белоруссии велась «вялотекущая дерусификация» республики. Балансирование на двух стульях, попытка идти на Запад, однако за счет Российской Федерации, а также различные провокационные шантажистские действия против попыток интеграции РФ, добавил политолог. Скориков заявил, что с одного из «стульев» ЛУкашенко заставили слезть массовые акции в Белоруссии, которые состоялись летом 2020 года.

«Сейчас он оказался загнан в угол теми санкциями, которые на него наложили непризнанием со стороны Запада... И по крайней мере на словах он окончательно слез со второго стула, и это можно приветствовать», — отметил Скориков.

Во время празднования Рождества Христова Лукашенко обратился ко всем верующим с речью. В ней он поздравил всех с праздником, а также заявил о наступлении новой эры союзов на постсоветском пространстве. Помимо этого, глава Белоруссии призвал все республики бывшего СССР объединиться вокруг России.