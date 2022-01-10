Владимир Путин назначил послом России в ЦАР Александра Бикантова

Президент России Владимир Путин особым указом назначил на должность посла Москвы в Центральноафриканской Республике Александра Бикантова.

До этого постоянным представителем России в африканской республике был Владимир Титоренко.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в тексте указа, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую на дипломатическую должность. Политик стала послом России в Кабо-Верде.