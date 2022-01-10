Землянский предостерег Украину от повторения транзитного провала Польши

Украине, вместо того, чтобы жаловаться на Россию и «Газпром» следовало бы сделать выводы из польской катастрофы с потерей транзита газа.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский, по словам которого в Киеве, несмотря на то, что «Газпром» повысил контрактные обязательства по прокачке газа через украинскую газотранспортную систему, по-прежнему недовольны объемами российского транзита.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что по итогам 2021 года российский поставщик газа, забронировав транзитные мощности в объеме 44,4 миллиарда кубометров газа, прокачал 41,7 миллиарда кубометров. При этом мощность украинской газотранспортной системы составляет 146 миллиарда кубометров газа в год.

Комментируя эти слова Макогона, Землянский напомнил ему о существовании транзитных контрактов, и о том, чем может обернуться подрыв этих принципов.

Как напомнил эксперт-энергетик, в российско-украинском пятилетнем контракте на транзит газа черным по белому прописано обязательство прокачивать 40 миллиардов кубометров газа в год. Россия же за 2021 год прокачала почти на 2 миллиарда кубов больше.

Prt Scr youtube.com / ГазПравда

«Спрашивается, чем недоволен господин Макогон, когда, например, газопровод «Ямал – Европа» уже несколько недель стоит пустой по той простой причине, что Польша отказалась от продления транзитного контракта и захотела работать по либеральной модели – выставлять на аукцион мощности, которые, в логике Третьего энергопакета и целевой модели газового рынка, обязательно кто-нибудь забронирует? Оказалось, что нет», — подчеркнул Валентин Землянский.

По его словам, Украина, если она продолжит отказываться от конструктивного сотрудничества с «Газпромом» и будет только жаловаться на российского монополиста, рискует повторить печальную судьбу Польши.

Претензии, которые Украина озвучивает по поводу объемов российского транзита, противоречат логике долгосрочных контрактов и самому принципу подобного сотрудничества, уверен Землянский. Альтернативной долгосрочным контрактам на транзит газа может стать лишь продвигаемый Евросоюзом свободный рынок, на котором уже обожглась Польша, которая после 2020 года отказалась продлевать двусторонний договор с РФ на прокачку топлива.

«В условиях, когда у вас один поставщик, конкурировать особо некому. Вы либо работаете, либо не работаете. Никаких гарантий, что газопровод будет востребован и загружен, что вам за это будут платить деньги, никто не дает. Польша споткнулась об это очень серьезно, наступила на эти грабли и получила по лбу», — объяснил эксперт.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Украина же, имеет гарантии сохранения транзита газа до конца 2024 года, но, несмотря на полное выполнение Россией условий контракта, Киев постоянно выражает недовольство объемами транзита.

«Такие небылицы не должны появляться в публичном пространстве. Надо зафиксировать объем, сказать, что обязательства выполнены и идет работа по перспективам расширения транзита, а не постоянно жаловаться, ябедничать и показывать пальцем», — подчеркнул эксперт в эфире интернет-канала «Эргономика с Валентином Землянским».

Напомним, ранее эксперты объяснили, что остановка прокачки газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» связана с тем, что «Газпром» не получает заявок на поставки голубого топлива по данному направлению. А сокращение спроса на газ в Европе связано с резким подорожанием ресурса, из-за того, что формула ценообразования в соответствии с требованием Еврокомиссии, была привязана к спотовому рынку. В результате для многих европейских производств оказалось непосильным платить за газ более тысячи долларов за тысячу кубометров.