Боксер Головкин надеется на возвращение мира в Казахстан

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал беспорядки, происходящие в стране.

Спортсмен разместил публикацию в своем аккаунте в социальной сети Twitter, в которой выразил соболезнования родным погибших во время протестов, захлестнувших Казахстан в начале 2022 года.

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал спортсмен в Twitter.

Резкое двукратное повышение цен на сжиженный газ вызвало массовые протесты по всему Казахстану. Крупные беспорядки наводнили страну, произошел ряд столкновений демонстрантов с правоохранительными органами, в результате чего погибло более десяти человек.